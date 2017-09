Ismeretlen motorostól kaptak pénzt a friss házasok

Egy vadidegen adott húszezer forintot Barbarának és Christophernek, akik a múlt hétvégén házasodtak össze Győrben. A 24 éves pár az esküvője után épp papírokat intézett, amikor az eset történt. – Teljesen ledöbbentünk, és egyúttal visszatért az embe­rek­be vetett hitünk – jelentette ki Barbara a Borsnak.







Barbara és Christopher pár napja tartotta a menyegzőjét – frissen behorpasztott kocsival

– Ugyanis épp az esküvő előtt törték össze az újonnan vett autónkat, pontosabban csak behorpadt az oldala, de a férfi nem ismerte el, hogy ő a hibás, így végül a rendőrséghez került az ügy. Elkeseredtünk, és nagyon alaposan feldíszítettük a kocsit, hogy ne látszódjon a horpadás. Két nappal az esküvő után ügyeket intéztünk. Ültünk a feldíszített autóban a pirosnál, előttünk pedig egy motoros várta, hogy váltson a lámpa. Nagyon mosolygott ránk valamiért, így hát mi is visszamosolyogtunk. Ekkor leszállt, kotorászni kezdett a táskában, s felénk vette az irányt. Lehúztuk az ablakot, ő pedig átnyújtott húszezer forintot, és sok boldogságot kívánt. Köpni-nyelni nem tudtunk. Nem akartuk elfogadni, de győzködött minket, így hát megtartottuk a pénzt. Azóta is alig tértünk magunkhoz. Nekünk ez a pénz nagyon jól jött, de nem is ez a fontos, hanem a gesztus – mondta Barbara meghatódva.

Az ifjú pár szeretné meghálálni a férfi kedvességét, így arra kérik, hogy szerkesztőségünkön keresztül vegye fel velük a kapcsolatot.

Önzetlen hajléktalan

Josh Paler Lin kandi kamerás felvételeket készít az Egyesült Államokban. Az egyik videójában száz dollárt, (25 ezer forintot) adott egy hajléktalan férfinak, majd követte, hogy mire költi az összeget. Még ő is meglepődött, hogy élelmiszert vett – többek között más, utcán élő embereknek. Azóta Josh maga kezdett gyűjtésbe a férfi javára.

Hatalmas jatt

A New Yorkban pincérkedő Michael Shafts ezer dollár (260 ezer forint) borravalót kapott. A 47. szülinapját ünneplő vendég a számlára azt írta: „Add tovább: születésnapi ajándékom saját magamnak.” A férfi így is tett, megosztotta kollégáival.

Gáláns állatbarát

A kaliforniai Pasadena állatmenhelyén hatalmas volt a megdöbbenés, amikor egy idegen nyolc­ezer dollárt (2,2 millió forintot) dobott be az adománygyűjtő dobozba – húszdollárosokban.

Virtuális Mikulás

Egy férfi a World of Warcraft nevű számítógépes játékon keresztül osztogatott szét rengeteg pénzt. Az egyik szerencsés elmesélte, hogy ötvenezer dollárt (körülbelül 12,8 millió forintot) kapott a jótevőtől. Kiderült: egy nagyon gazdag ember a játékos, aki csak boldoggá akar tenni másokat.