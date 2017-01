Íme a pulyka, aki hat államot átrepült

Persze repülőn, de azért így is nagy teljesítmény...

A 37 éves Jodie Smalley nem mindennapi társat talált magának. Az amerikai asszony állítja: élete legnehezebb pillanatain segítette át őt házikedvence, Easter, a pulyka.

- Érzelmi támogatást nyújt a nehéz pillanatokban, és mindig számíthatok rá. Nem beszélve arról, hogy rengeteg közös élmény fűz minket össze – áradozik Smalley nem különös „élettársáról”.

A nő egy percre sem válik meg kedvencétől. Utaztak már együtt bálnalesre, saját helye van a repülőn, vagy csak otthon pihennek, olvasnak.

Easter Jodie szerint már sokkal inkább hasonlít egy kisgyermekre, mint egy madárra.

- Amikor fáradt, ő is ugyanolyan nyűgös lesz. És pelenkát is hord. De nagyon szeretem kényeztetni, még az ételen is osztozunk. – mesélte a nő, majd hozzátette: - Easter utazott már repülőn, autóval, és hajón is, ráadásul ő az egyetlen pulyka, amelyik hat különböző amerikai államban is volt. Bejártuk Washingtont, Idahot, Montanat, Utahot, de voltunk Oregonban és Kaliforniában is. Azt pedig nagyon élvezem, amikor látom az emberek arcán a megdöbbenést, amikor megpillantanak minket.

A nő nemrég vesztette el férjét, és mint mondja: Easternek köszönhei, hogy újra boldog, és képes volt feldolgozni a mérhetetlen gyászt - írja a Mirror.

- Nagyon huncut, okos lány – mondja - MIndig felvidít, bármilyen rossz napom is van. Odajön hozzám, megpuszil, az ölembe ül. És természetesen, ő is velem alszik a szobában, az ágyam mellett.

Easternek egyébként - mily meglepő - saját Facebook-oldala is van.