Íme a múzeum, ahol nem meglepő, ha elhányja magát a látogató - 18+ fotók

Évente nagyjából 20 ezer látogatója van a perui Santo Toribio de Mogrovejo Kórháznak. Ez a szám azonban nem a fővárosi egészségügyi intézmény betegeinek számát takarja, hanem azokét, akik érdeklődőként megnézik az ottani, úgynevezett agykönyvtárat.

A gyűjteményben közel 3 ezret őriznek az emberi test legbonyolultabb szervéből. Ezek között vannak egészséges és beteg példányok is, éppen azért, hogy a bemutathassák, mi is zajlik a fejünkben az agy megfelelő vagy rendellenes működése során.

A több mint 300 éve működő kórházban jelenleg 2912 darab agy található, amelyek közül az egyszerű érdeklődők majdnem 300-at tekinthetnek meg – írja a Daily Mail.

– Az emberi agy súlya az adott személy magasságához, súlyához és neméhez mérten 1,2-2,4 kiló között mozog. A női agy általában fejlettebb a férfiakénál – nyilatkozta Diana Rivas idegsebész.

A múzeumban formaldehidbe áztatott, félbevágott emberi fejeket is őriznek, amelyen be lehet mutatni, hogyan helyezkedik el az agy a koponyában. De különböző fejlettségű és fejméretű magzatok is ki vannak állítva a bizarr helyiségben.

Dr. Rivas elmondása szerint nem egyszer előfordult már, hogy egyes orvostanoncok vagy látogatók elájultak vagy elhányták magukat a látványtól.