Imádják a sztárok Dani karikatúráit - fotók

Hudi Dániel kisgyerekkora óta foglalkozik rajzolással, munkái komoly elismerésekben is részesültek. – Édesapám portré- és karikatúrarajzolással is foglalkozik. Figyeltem a munkáját, az emberekkel való kapcsolatát, és valószínűleg örököltem is a rajzkészségét. Már 3-4 évesen egészen jó állatfigurákat készítettem – mesélt a kezdetekről Hudi Dániel, aki még mindig nagyon fiatal, ám számos elismerést kapott már rajzai kapcsán. Dani a világ egyik legjobb karikaturistájának a brit Omar Momanit tartja, aki a Goal.com illusztrátora, de csodálja Jason Seilert is, aki a Times magazinnak dolgozik. – Mindketten gratuláltak már jó néhány munkámhoz, és büszke vagyok arra, hogy kiemelten méltatták Gregor József portréját. Ez a kép a Dugonics Társaság pá­lyázatán különdíjat nyert és a Szegedi Nemzeti Színházban fogják kiállítani – tudtuk meg.

A szegedi srác munkáiról emellett több filmes szakember is elismerően nyilatkozott. – Az év elején fényképről lerajzoltam Santiago Segurát, a Torrente-filmek főszereplőjét, és feltettem a művet az Instagramra. Nem sokkal ezután lájkolta azt Brett Ratner, az egyik X-Men-film, a Csúcsformában és a Herkules rendezője, majd maga Segura is. A képet Segura unokaöccse el is kérte tőlem, aki a közeljövőben fogja vele meglepni nagybátyját – mondta el büszkén a karikaturista.

Dani távlati tervei között is az szerepel, hogy rajzolással foglalkozzon, szeretne például magazinoknak, sportújságoknak készíteni rajzokat híres embe­rekről.