Ilyen, ha az édesanyád több mint 300 plasztikai műtéten esett át

A modell, valóságshow szereplő Alicia Douvall már maga sem tudja, hogy hány plasztikai műtéten esett át, valahol 300 körül lehet ez a szám, pedig még csak 37 éves.

Enyhén fogalmazunk, ha azt mondjuk, hogy értelmesen költött el úgy egymillió fontot (360 millió forintot). Az utolsó arcplasztikája annyira rosszul sikerült, hogy úgy nézett ki utána mint egy ufó. A lánya, Even Georgia is azt mondta neki: „Istenem, ezt rendbe kell hoznod”, pedig az anya kinézetéről általában nem beszél. Georgia a Daily Mailnek azt mondta: „Szörnyű volt, nagyon szörnyű. Nem szeretem kommentálni, hogy néz ki anya, mert lehet, attól csak még rosszabb lesz, de nem tudom elhinni, mit tettek vele.”

A most 21 éves lány nem először hőköl vissza egy műtét után, hiszen már számtalan operációt átélt, amit anyján hajtottak végre: mell-, arc- és fenékműtétek sokaságán esett már át. Ez azt is jelenti, hogy Georgia életének nagyobb részében anyján mindig kötéseket látott, vagy éppen azt, ahogy morfiummal enyhítik fájdalmait.

A lány egyik első emléke is az volt, amikor Alicia érte ment a nagyszülőkhöz, Georgia pedig azt hitte, égési balesetet szenvedett (ami részben igaz is, mert a bőre felső rétegét távolították neki el). Nem is ismerte fel: „azt se gondoltam, hogy ez egy ember, nem hogy ez az anyukám. Emlékszem, ahogy mondtam a nagyszüleimnek: ez egy szörny.”

Nagyjából egy éve is ott volt anyja mellett, amikor az orvosok szörnyű hírt közöltek vele a klinikán: a fenékimplantátuma kilyukadt, és a szilikon szétterjed a testében. Brutális következményei lehettek volna. Sőt, akár a későbbiekben is lehet még, mert a szilkont nem tudják kivenni a testéből, és emiatt komoly problémák jelentkezhetnek nála. Az implantátumot pedig azonnal ki kellett volna venni.

Alicia azonban nem volt hajlandó elvégeztetni magán ezt a műtétet, pedig lánya is könyörgött neki.







Alicia és Georgia © Puzzlepix

„Ha kiveszik az implantátumot, csak egy zsíros fenék marad, nem gondolom, hogy úgy tudnék élni” – próbál magyarázkodni az anya. Aztán azon is gondolkodott, hogy a testében máshol levő zsírral tölteti fel a hátsóját, de erről kiderült, nem működik, mert „ a hasamon egy rossz típusú zsír van”.

Az evéssel is próbálkozott, sütit és más hasonló dolgokat tömött magába, de az sem működött.

Szinte hihetetlen, hogy egy kétgyermekes anya – ugyanis Georgián kívűl van egy ötéves lánya is –, kockáztatja az életét csak azért, hogy tökéletes legyen a feneke, pedig Aliciának ez a való élet.







© Youtube/News All The World

Alicia egyébként rengeteget szerepel a brit médiában, igazi celeb, rengeteg barátja volt már, így az X-faktor és más tehetségkutatók atyja, Simon Cowell, a Crystal Palace focicsapat tulajdonosa, Simon Jordan (akitől született az ötéves Papaya), a kosaras Dennis Rodman vagy a színész Mickey Rourke. 2015-ben pedig azzal került a hírekbe, hogy sikeresen részt vett egy rehabilitáción, amin a kozmetikai műtétektől való függése miatt vett részt. A „szabadulást” a Celebrity Big Brotherben ünnepelte meg.

Noha egy gazdag családból származik, Alicia gyerekkora nem volt túl boldog, 14 évesen már öngyilkosságot kísérelt meg, és marihuánát találtak nála. A nő szerint a nagyon szigorú, uralkodó típusú apja tehet erről, aki csúnyának nevezte őt. Ilyenkor csak bezárkózott a szobájába és a Barbie babáival játszott, ekkor döntött úgy, hogy egyszer ő is egy élő Barbie-vá válik majd.







Alicia gyerekként © Youtube/News All The World

Aztán egy bentlakásos iskolába került, ott viszont ő is – mint „a lányok 80 százaléka” – étkezési problémákkal küszködött. Előbb anorexiás, majd bulimiás lett.

16 évesen lett terhes Georgiával, Alicia apja nem is akarta látni ezek után, és a gyerek apja is lelépett. Az anya megparancsolta neki, hogy meg kell szülnie Georgiát, aztán dolgozzon modellként, és hétvégenként utazzon haza a gyerekéhez: „olyan, mintha elrabolták volna tőlem”. Végül a lány nyolcéves volt, amikor anyja „visszarabolta”.

Alicia még csak 17 éves volt, amikor az első meztelen fotózáson részt vett, igen korán átesett az első szépítészeti beavatkozásokon is. Volt, amikor kezében egy Barbie babával lépett be a klinikára, hogy így akar kinézni.

Miközben egyik kapcsolatából a másikba lépett, Georgiát dajkák nevelték fel. Majd ő is bentlakásos iskolába került, de a rendszerető lány ezt szerette. Amikor hétvégén, vagy iskolai szünetbe hazautazott, sokat veszekedtek az anyja kaotikus élete miatt.







Ennyire lett mára normális anya. Pár napja sétálgatott London utcáin. 6 fok volt © Facebook/Ron Watson

Felcserélődtek köztük a szerepek, és inkább Georgia volt Alicia anyja, ő figyelt rá, ő ment érte, volt, mikor Alicia hetente esett át egy műtéten.

Aztán Georgia születésnapján Alicia bejelentette, gyereket vár. Ez volt a meglepetés ajándék, pedig ekkor sem tűnt úgy, hogy anyja képes lenne a gyereknevelésre. De azán minden megváltozott.

Georgia pedig teljesen más felnőtt lett mint az anyja: látta, hogy milyen könnyű lenne a melleit kirakva modellkedni, de ő ezt nem akarja, „még a hajamat se festettem be sosem”.