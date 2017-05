Ilyen az a Trump-rajongó, aki csak az alkoholtól lesz bátor és okos

Alexander Downing kiabált egy nyaraló muszlim családdal a tengerparton, káromkodott, és verbálisan is keményen lépett fel velük szemben. Az sem zavarta, hogy gyerekek is végignézték, amit művelt, A texasi részeg csodás megnyilatkozásairól felvétel is készült, így az utódaira is hagyott némi hírnevet a férfi.

Miután megmondta a családnak hol lakik a jóisten, elhagyta a partot, később viszont letartóztatták, nyilvános részegség miatt a rendőrök. A letartóztatáskor készült képe remek összhangban van azzal a videóval, amely körülbelül egy órával előtte készült - írja a Mirror.









Az abuzált család egyébként amerikai, ugyanis nemcsak a gyerekei, de a szülők is már oda születtek.