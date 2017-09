Ikertestvérébe vágta a kést

Közismert, hogy az ikrek között erősebb a kötelék, mint a „normál” testvérek közt. Ám egy közös otthonban élő füzesgyarmati ikerpár története mintha rácáfolna erre. Köztük ugyanis feszült volt a viszony, gyakran veszekedtek, verekedtek is.

A Békés Megyei Főügyészség szerint múlt héten kedden is összeszólalkoztak. Egyikük kiverte fivére kezéből a poharat, majd a szekrényből elővett egy konyhakést, aminek tizenöt centis pengéje van, és a hasába szúrta. Ezután a nadrágja szárába törölte a pengét, és bement a szobába tévét nézni – teljes közönyt tanúsítva. Testvére valahogy segítséget tudott kérni, így sikerült megmenteni az életét. A 49 éves férfi letartóztatását súlyos testi sértés miatt kezdeményezték – tudtuk meg dr. Veress Gabriella Békés megyei főügyésztől.







Mint két tojás? Nem jellemző, hogy ikertestvérek között ilyen nagy legyen az ellentét

Az ügy pikantériája, hogy a támadót korábban már felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Szeghalmi Városi Bíróság a testvére bántalmazása miatt. Legutóbb augusztusban indult eljárás ellene, amikor is egy kábellel verte meg. Csehák Hajnalka pszichológus azt mondja: igen ritka az ikrek között az erőszak.

– A pszichológia tudománya abszolút igazolta, hogy az ikrek jobban ragaszkodnak egymáshoz, sokkal erősebben működnek közöttük a megérzések. Ha például egy ikert sérülés ér, a testvére akár több száz kilométer távolságban is megérezheti, és ugyanazon a ponton tüneteket, bőrpirosodást produkálhat – erősítette meg a szakértő.

Döfött a modell is

Nem találtunk olyan hazai esetet, amikor ikrek tettek volna kárt egymásban, és az internetet böngészve külföldön is kevés példára bukkantunk. 2015-ben Angliában letartóztatták a 22 éves horvát modellt, Sara Grkovi-ot, aki konyhakéssel megsebesítette a testvérét, Dajanát. Állítólag egy férfi miatt vesztek össze az egypetéjű ikrek. Dajana túlélte a támadást. 2010-ben az északnyugat-angliai Cumbriában 12 embert lőtt le egy ámokfutó. A brit média szerint Derrick Bird családi viszályok miatt kattant be, és saját ikertestvérét is megölte.