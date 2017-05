Így változtatta meg egy Facebook-barátkérés a lány életét

A fiatal anyuka, Penelope Thrower úgy hitte, sosem fogja megismerni édesapját, ahogy annak kilétét sem. A 27 éves nő még kétéves sem volt, amikor édesanyja öngyilkosságot követett el, így a másik szülő nevét magával vitte a sírba. Throwert a nagyszülei nevelték fel, unokájuk apjának személye pedig előttük is ismeretlen volt.

Hét évvel ezelőtt éppen egy barátja mellett ült autóban az akkor 20 éves nő, amikor valaki ismerősnek jelölte a Facebookon, a barátkérés mellett pedig egy üzenetet is küldött az ismeretlen ember: „Én vagyok az apád.” Penelope hirtelen nem tudott mit kezdeni ezzel: nem tudta, sírjon vagy nevessen.

A férfi a lány anyja halálának körülményei miatt úgy gondolta, hogy jobb lesz, ha távolságot tart, ezért várt ilyen sokáig, de mint mondta, mindig őrizte a képet, amit a kislányáról kapott, majd miután megtalálta a Facebookon, megkereste. A furcsa kezdet után végül a lány úgy döntött, találkozni akar az apjával, az 57 éves Tony Peacockkal, így elment az apja zenekarának koncertjére egy helyi pubba.

Reszketve, görcsben álló gyomorral várakozott az épület előtt, majd miután kissé megnyugodott, bement a Station pubba.







Új értelmet adtak egymás életének

– Bementem, a pubban pedig a világ legnagylelkűbb és legtörődőbb emberét találtam. Biztosan állíthatom, hogy az életem egyik legjobb döntése volt találkozni az apámmal – mondta.

De itt nincs vége, apa mellé kapott még idősebb fiú testvér, egy öcs, nem sokkal később pedig egy kislány testvér is. Az eslő pillanattól kezdve örömmel fogadták a családban, olyan volt, mintha mindig is közéjük tartozott volna. Hamar kiderült az is, hogy az új/régi család életében is nagyon fontos szerepet tölt be a zene, ahogy Penelopénál is.

– Ráeszmélni, hogy a képességeid valaki olyantól erednek, akit nem is ismertél eddig, na az döbbenetes érzés, hihetetlen, új értelmet adott a személyiségemnek.

A nagyszülei viszont nem örülhettek sokáifg Penelope boldogságának, elsőként nagyapja távozott az élők sorából, majd a nagymamája is beteg lett, de hiába maradt vele otthon, hogy ápolja, hamarosan ő is elhunyt.

A fiatal anyuka azonban már sosem lesz egyedül, új családja mindig mellette lesz.