Így tegye pajkossá a karácsonyt

Bizony, bizony, egy kis erotika nem árt ilyenkor sem. (Gondoltunk a „kockákra" is.)

A szex ugyan a felnőttek játéka, de nincs leírva sehol, hogy pókerarccal kell végigcsinálni: legyünk viccesek, ne féljünk bolondozni és új dolgokat kitalálni, hogy megszínesítsük az utat a nappaliból a hálószobába. Vagy máshova...



Nem minden, ami izgató, kezdődik a nadrágnál. Olykor elég lehet egy kis íncselkedés is ahhoz, hogy tüzes hangulatba kerüljünk. Ha van egy új, egyedi ötlete, ne gondolja, hogy ciki, inkább próbálja ki! De ha nincs, ne aggódjon, nézze végig összeállításunkat, és szemezgessen az ötleteinkből, amelyekből ihletet is meríthet. Meglepetésként gondoltunk azokra is, akik online élik az életüket. Nekik másfajta szexjátékkal kedveskedünk.







Lehetünk mi magunk az ajándék © Illusztráció

Vetkőzzön!



A vetkőzés lényege, hogy ne csak a férfi találja izgatónak, de az elkövető is nőiesebbnek, szexibbnek érezze magát. Nem kell komplett sztriptízt előadni, elég, ha egyszerűen csak a magad stílusában válik meg a ruhadarabjaitól. Arról viszont nem szabad megfeledkezni, hogy ez a mindent a szemnek, semmit a kéznek műsor.

Szextársas



Jó pár karácsonyi kiadású szextársas közül lehet válogatni az interneten, de ha nem tudunk az ünnepek között vásárolni, akkor otthon is legyárható. Már a készítése maga is felcsigázhatja a vágyat, hiszen a pár együtt fogalmazza meg a jutalmakat, és a szabályokat. A vetkőzős játékszabályokat érdemes úgy meghatározni, hogy a vesztes se bánja meg, hogy részt vett benne.

Öltözzön be!



Angyalkának érzi magát? Vagy inkább lázadó, aki otthon igazi kisördög? Ne féljen megmutatni! Irány a jelmezkölcsönző! Karácsony van, akár még egy utótélapónak is beöltözhet, de jól nézzen körbe, mert egy angyalka is tud igazán vadító és szexi lenni!







Még a decemberi hidegben is könnyen felforrósítható a hangulat © Illusztráció

Lássuk pár különleges eszközt, amelyek pikáns ajándékok is lehetnek:

1. Péniszháló

A péniszháló rácsos kialakítású péniszköpeny, mely tökéletes tartást ad a hímvesszőnek, hosszabbít és mindemellett különleges stimuláló felszínt is kölcsönöz. Hozzá csatlakozó heregyűrűvel, melynek köszönhetően a helyén marad, nem csúszik el.

2. Mini vibrátor

Egy édesen picurka vibrátor, mely ötvözi a vidámságot, a luxust és az intenzív bizsergető élményt!

3. Péniszgyűrű



Tulajdonképpen ez egy minivibrátor, mely aktus közben felfelé fordítva a csiklót, lefelé fordítva pedig a heréket és a gátat masszírozza.

A vibrátor kivehető különállóan is használható előjátékokhoz ez erogén zónák stimulálására.

+1 meglepetés az online élőknek:

Tele ugyan az internet felnőtt filmekkel, de nézzen csak jól körbe, mert jó pár karácsonyi szexi és erotikus ingyenes online játék közül is válogathat. Van például, amelyikben karácsonyfa mellett vetkőztethetünk le egy szexi nőt.