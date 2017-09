Így néz ki 10 kíméletlen rovar csípése - fotók

Nagyon kevesen vannak, akiket még nem csípett meg semmilyen rovar. Ezek az apró állatok olykor súlyos betegségeket is terjesztenek – írja a Brightside.

Lódarázs

A csípés körüli terület vörös és duzzadt, valamint hólyagok is megjelenhetnek. A csípést követő fájdalom erősebb, mint amit maga a szúrás okoz. A lódarázs mérge hisztamint és acetil-kolint tartalmaz. Ha a csípés áldozata hideget érez a végtagjaiban, a szája és a füle elkékül vagy légzési problémái adódnak, azonnal forduljon orvoshoz.









Darázs

A darázscsípés tünetei a méhéhez hasonlóak. A csípés környéke duzzadttá és vörössé válik, majd erősen viszket, a bőr vérezhet is. Fontos tudni, hogy a darázs több alkalommal is szúrhat, és mint a méhcsípés esetében fontos figyelni az allergiás reakciókat, nehogy anafilaxiás sokk –- az immunrendszer túlzott reakciója – alakuljon ki.









Méh

Ha a fullánk a bőrben maradt, azonnal el kell távolítani. A csípést kö­vetően a bőr jellemzően piros és duzzadt. A csípés égető érzéssel párosul, nem sokkal később pedig erősen viszket. Aki nem allergiás, itt véget is érnek a panaszai. Amennyiben viszont túlérzékeny a méhcsípésre, légzési problémák jelentkezhetnek.









Bolha

A szúnyogokkal ellentétben a bolha csípése fájdalmas, és a viszketés is jóval erősebb. A bolhák legtöbbször alvó embert csípnek és a lábat támadják. Egy bolha egy alkalommal több helyen is csíp, melynek helyén akár egy-két centi átmérőjű folt is keletkezik.









Hangya

Sok hangyafajta nem veszélyes az emberre, a legtöbb problémát a tűzhangyák okozzák. Ez a hangya csípéskor toxinokat juttat a sebbe, a harapás helyén pedig hegek alakulnak ki. A rágó hangya csípése kevésbé ártalmas, a helyén rózsaszín folt jelenik meg, a tünetei pedig hasonlítanak a szúnyogéhoz azzal a különbséggel, hogy a hangya csípése égető fájdalommal jár.









Kullancs

A kullancs hosszú időn át képes az ember bőrében maradni, mi­alatt vért szív és egyre nagyobb lesz. Ez a rovar veszélyes betegségeket, Lyme-kórt és agyhártyagyulladást terjeszt, ezért az eltávolítása után különösen ügyelni kell a csípés helyére, és ha növekszik vagy piros folt keletkezik körülötte, azonnal orvoshoz kell fordulni.









Szúnyog

A szúnyogcsípés helye vö­rös és duzzadt, úgy fest, mint egy bogyó. A szúnyogok olyan ponton szeretnek szúrni, ahol vékony a hámréteg, hogy szívószervükkel könnyebben bejussanak a véráramba. A szúrással egy időben a szúnyogok bejuttatják a sebbe a nyálukat is, amely a véralvadásgátlóhoz hasonló anyagokat tartalmaz, ez okozza a szúrás helyén a bőr viszketését, a pirosságot és a duzzanatot.









Bögöly

A bögöly úgy néz ki, mint egy nagy légy, de attól eltérően a csípése nagy fájdalommal jár. A csípés először kicsi, majd egyre nagyobbá és duzzadtabbá válik. A bögöly vért szív és veszélyes betegségeket, nyúlpestist és lépfenét is terjeszthet, ugyanakkor emberre nem igazán támad, célpontjai leginkább a szarvasmarhák.









Tetű

A tetűcsípés a szúnyogéhoz hasonló, kis pi­ros foltok jelennek meg, de olyan területen, ahol szőr van – a fejen, a nyakon és a fül mögött –, a csípések pedig néhány centi távolságra vannak egymástól. A tetű olyan súlyos betegséget terjeszt, mint a tífusz.









Ágyi poloska

Első pillantásra úgy néz ki, mint a bolha- és a szúnyogcsípés, vagy egy közönséges allergiás reakció. A bőr vörössé és duzzadttá válik, majd elkezd viszketni, habár van egy mód, amivel könnyen felismerhető az ágyi po­loska támadása. A csípések nagyon közel vannak egymáshoz és utat képeznek. A po­loska csípése sokkal fájdalmasabb, mint a szúnyogé, de sokszor csak reggel vesszük észre.