Így még nem csináltak kedvet a védekezéshez

A svédek úgy döntöttek, a chlamydia-fertőzéssel szemben ideje új erőket is bevetni, ezért készítettek egy olyan óvszerhasználatot népszerűsítő videót, amelyen animált nemi szervek a főszereplők - írja a Daily Mail. Ráadásul az oktatóvideó olyan, mintha egy film előzetese.

A megbízók és a készítők szerint is nemcsak szórakoztató, de informatív is, illetve teljesen más, mint amit ilyen videóktól korábban megszokhattunk. “A célunk az, hogy a 15-24 éves korosztályt is elérjük, hogy az önellenőrzésre bátorítsuk őket”- mondták, majd hozzátették, a többi információs filmmel ellentétben az ővék rövid, és nem kell negyed órát ülni a tévé előtt, hogy kiderüljön mit tegyünk ellene.