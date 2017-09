Így kísérték utolsó útjára Makk Károlyt - fotók

Könnyező családtagok, művészek, és rajongók kísérték utolsó útjára a 91 éves korában elhunyt Makk Károlyt. A többek között Kossuth-díjjal is kitüntetett rendező temetésén sokan azok közül a művészek közül is ott voltak, akik a héten a 100 éves MAFILM-es gálán is rá emlékeztek. A szertartáson Haumann Péter Tarr Béla gyászbeszédét olvasta föl, de könnyes szemmel vett végső búcsút tőle Nagy-Kálózy Eszter, és Rónai Egon is.







© MTI

Kern András több művész kollégájával vörös rózsával búcsúzott a Cannes-ban is díjazott Szerelem alkotójától. A gyászoló tömegben feltűnt Sas József humorista. Ravatalánál búcsúzott tőle Székhelyi József és Körtvélyessy Zsolt is. A színűvésszel a Szerelem három éjszakája című színdarabban dolgoztak együtt.







© MTI

Makk Károly az egyik legnagyobb magyar filmrendező volt. Nemzetközi elismertsége Fábri Zoltánéhoz, Jancsó Miklóséhoz és Szabó Istvánéhoz fogható. A cannes-i filmfesztiválra hat filmjét - Liliomfi, Szerelem, Macskajáték, Egy erkölcsös éjszaka, Egymásra nézve, Az utolsó kézirat - meghívták az Arany Pálmáért folyó versenybe. A Szerelem megkapta a zsűri nagydíját, a katolikus sajtó díját, a benne szereplő Darvas Lili és Törőcsik Mari pedig a legjobb alakítás díját.