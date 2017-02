Így kerülhette volna el a halálos balesetet az elgázolt rendőrnő

Esélye sem volt a túlélésre a 23 éves fiatal rendőrnőnek, akit elgázoltak az M5-ös autópályán Gyál hatá­rában. A hivatalos tájékoztatás szerint két autó és egy kamion ütközött, de egy szemtanú szerint a rendőr épp egy szabálytalanul közlekedő autóst igazoltatott a leállósávban, amikor az érkező kamion hátulról beléjük hajtott.







Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, a balesetben még ketten – köztük a másik rendőr – súlyosan megsérültek. A Facebookot elárasztották a fiatal rendőrnőt gyászoló bejegyzések. Többen felvetik, elkerülhető lett volna a halálos baleset, ha nem a leállósávban, hanem a legközelebbi pihenőhelyen igazoltatják az autóst a rendőrök – mint teszik ezt a legtöbb nyugat-európai országban.







– A rendőri képzésen tanítják, hogy lehetőleg leállósávban ne igazoltassanak, mivel veszélyes. Szabály viszont nem tiltja. Bizonyos esetben, ha a forgalmat veszélyeztető autóst igazoltatnak, akkor van mód leállítani a leállósávban – magyarázta a vitatott szabályokat Borbély Zoltán közlekedésügyi szakjogász.

Az ügyben halálos közúti baleset okozása miatt indult eljárás. A beügyminiszter Menus Anikót hétfőn rendőr törzsőrmesterré léptette elő.







Szálljon ki az autóból!

A KRESZ kimondja, hogy leállósávban műszaki hibás autó vagy figyelmeztető fényjelzést használó jármű haladhat vagy állhat meg. Ha mindenképp elkerülhetetlen, hogy leállósávban álljon meg az autó, akkor is néhány szabályt be kell tartani. Be kell kapcsolni a vészvillogót és fel kell venni a láthatósági mellényt. Az elakadásjelző háromszöget 150 méter távolságra el kell helyezni az autótól. Semmiképp sem szabad az autóban maradni, minden utasnak a szalagkorlát mögé kell állnia, és addig ott várakozni, amíg a segítség meg nem érkezik.