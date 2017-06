Így kell tönkretenni egy esküvőt: bedrogozva esett neki a vendégeknek a násznagy

Hét évig (plusz két hónapig) gondolkodhat a rácsok mögött az angliai Rochdale-ben élő Chris Deegan, miért esett neki két vendégnek is barátja esküvőjén - ahol mint násznagy volt jelen. Ügyében a héten hozott döntést a bíróság.

A 29 éves Deegan először egy 38 éves férfi ellen lendült támadásba: addig ütötte, amíg az el nem ájult, sőt, még utána is - emellett leharapott egy darabot a füléből. Ezt követően egy 35 éves nő vált az áldozatává. Ekkor már barátnője és gyermekének anyja is beszállt a bunyóba: Jodie Hardy megragadta áldozatuk haját, lerántotta a földre, és a hajánál fogva kezdte el húzni. Ezt követően Deegan többek közt arcon is rúgta a hajánál fogva rángatott nőt, aki a bíróságon elhangzottak szerint “az egész életét megváltoztató sérülést szenvedett” a 2015 novemberében tartott lagzin - írja a Daily Mail.

Deegan a két támadásért összesen hét év két hónap szabadságvesztést kapott. Mint kiderült: őrjöngését az okozta, hogy nem csak nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott el, de kokain hatása alatt is állt. Barátnőjének, Hardynak négy hónapot kell eltöltenie a rácsok mögött.