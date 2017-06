Idősebbekre bukik Ed Sheeran

Meglepő vágyáról számolt be Ed Sheeran. A Shape of You sláger énekese, csakúgy, mint sok más férfi, eljátszott a gondolattal, hogy milyen lenne ágyba vinni valamelyik híres színésznőt. A 26 éves Sheeran választása azonban sokkoló.







Helen Mirrennel közös szerelmi jelenetre vágyik a 26 éves énekes © AFP

– Mindig is imádtam Helen Mirrent. Ő és én forgathatnánk egy szerelmi jelenetet – utalt a 71 éves Oscar-díjas színésznőre. – Lefogadom, hogy furán hangzik. Egyébként, én nem vagyok valami jó színész, ő viszont remek előadó, szóval nem hiszem, hogy ő is benne lenne.