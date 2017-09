Idősebb rajongója miatt szökött meg az X-Faktor egykori gyereksztárja

A Blikk szombati számában számol be az X-Faktorban egykor feltűnő énekes fiú történetéről: a szülők szerint egy nála nyolc évvel idősebb nő kedvéért otthonától több mint 100 km-re lévő városba költözött kedden. A szülők teljesen kiborultak, de nem tudták meggyőzni a fiatalkorú fiút, akit a Blikk is keresett, de nem járt sikerrel.

– Egy héten át könyörögtünk neki, hogy gondolja át a döntését, de mindhiába – fakadt ki az anyuka. – Egy rajongója beszélte tele a fejét, miatta szökött meg itthonról, és mi semmit nem tudunk tenni ellene. Még a gyámhivatal is kijött hozzánk, mert a fiunk azt állította, hogy nálunk nem kap elég ételt, és ruhája sincs. Ez is csak egy ürügy volt, hogy elmehessen. Kicsi gyerekkora óta azért dolgozunk, hogy mindent megtegyünk a karrierje érdeké­ben, hiszen mi is tudjuk, micsoda tehetség.

– Videoklipet kellene forgatnia, de úgy látszik, ebből nem lesz semmi. A fiunkat nem érjük el, ha hívjuk is nem veszi fel, párszor írt már, de abban sem vagyunk biztosak, hogy ő válaszolt nekünk. Halálosan szerelmes szegénykém! – vette át a szót a tehetség édesapja.