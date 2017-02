Idén is elárasztanak minket a katicák és a poloskák

Hiába terjedt el, hogy a különösen hideg tél miatt idén már nem várható harlekinkatica- vagy éppen poloskainvázió, a szakember cáfol.









– Az, hogy a hideg tél megöli őket, egyáltalán nem igaz – mondja Sár József entomológus. – A harlekinkatica úgymond behurcolt faj, az őshazája Kína, de nem onnan került hozzánk, hanem Ausztriából egy elhibázott kísérlet után. A növényi kártevők ellen próbálták őket bevetni – úgymond természetes ellenségként –, de túlságosan elterjedtek, akklimatizálódtak, és már az országhatárt sem nézik. A telet épületek repedéseiben vagy magukban az épületekben simán kihúzzák.

A szakember szerint már vannak itthon olyan betegek, akik a harlekinkaticára allergiásak, ugyanis olyan kémiai anyagot bocsátanak ki, amely az emberi szervezet számára irritáló lehet.

Poloskafronton sem jobb a helyzet. Sár József szerint ott is marad az invázió, a legnagyobb veszélyt viszont abban látja, ha az előrejelzések szerint nálunk is megjelennek az amúgy Ázsiában őshonos óriás lódarazsak. A fullánkjuk az emberre akár halálos is lehet.