Hús mellé főzési tanácsot is ad a jó hentes

A piac legismertebb, legmeghatározóbb és legbarátságosabb arca a hentes. Kurunczi Péter, a Fény utcai piac hentesmestere nem csak az áruházakkal szembeni különbségekről beszél, de a magyar konyhát is visszahozná a köztudatba.

Hol vásároljunk?

A hentesmester szerint akinek főként az ár számít, az bátran menjen áruházba! A piac viszont, melyet egyre több fiatal fedez fel, egész más terület. Itt hiába található több helyen is zöldség, gyümölcs, sajt vagy hús, szinte mindegyiknek más az íze! Ahogy a légkör is pezsgőbb, élettel teli.







Tényleg friss

A jó hentes nem csak a vevőit, a szállítóit is személyesen ismeri. – Állandó a kapcsolat, hiszen naponta érkezik friss hús. Nem tartok sok árut, ám az biztosan gazdára talál. Szükség esetén pedig megrendelésre is beszerzek, előkészítek hazai csemegét, hiszen van vágóhidasom Nagy­ivánon, jó szemű emberem Debrecen környékéről, aki húszféle háztáji sertéstelepről hozza a válogatott malachúst, de a bárányosom is első osztályú – magyarázza.

Büszke az árura

Ciki megszagolni a húst? – Dehogy. Sőt, ha látom a vevő arcán a bizalmatlanságot, magam biztatom. A minőségi áru ismérve, hogy nem büdös, nem ragad, nem nedvedzik, és kifejezetten büszke rá az eladója. Egy jó hentes öt dekát is készséggel lemér – hangoztatja Kurunczi, aki szerint nem csak az áru, de a pult és a környéke is beszédes. A koszos ruha, a rendetlenség vagy az ápolatlanság látványa intő jelek lehetnek. Ha ugyanis a front- részen káosz uralkodik, akkor mi lehet a hűtőkamrában?!







Visszaütnek a trükkök

Jól ismert módszer a kurkumába áztatástól sárgább, tanyasinak tűnő tyúkhús, míg a sertéseknél a sós táp az egyik bevett fogás, amire rengeteget iszik az állat, így súlyosabb, egyúttal vizesebb lesz a húsa. – A jó hentes nem csak profin dolgozza fel az árut, de odafigyel a fogyás és a pótlás ütemére is. A minőségi portéka és a korrekt kiszolgálás jutalma a visszatérő vevő, sőt vevők generációja – tartja Kurunczi.

Divat a főzés

A gasztrocsatornák és az internet is ontja a nemzetközi konyha leg­újabb trendjeit. – Régen jobban tudták a vevők, mit akarnak főzni, mi mire jó. Kár, hogy az új irányok elnyomják a fenséges magyar konyhát, a hangzatos nevű újdonságok varázsa pedig sokakat megszédít – vélekedik a hentes, aki szerint az alapanyag mellé nem árt némi konyhai ismeret. Ő pedig a portékáihoz készséggel ad főzési tippeket is a bizonytalanoknak.







Friss vagy csomagolt? Kurunczi Péter a mai modern hűtők miatt még inkább ajánlja a friss húst. Számos modell képes 0 fokon, szinte páratartalom nélkül tárolni a húsárut úgy, hogy az tartósítószermentesen is meglepően sokáig megőrzi a minőségét.

Olcsó hús, finom leves

Péternél a legolcsóbb a 390 forintos húsos csont, míg a legtöbbet, 9900 forintot a bélszínért kell fizetni. – A húsos csont csodákra képes a levesekkel. Egy borsó- vagy egy gombaleves teljesen új értelmet nyer, ha belefőzzük! A bélszín pedig steaknek kiváló – magyarázza, s hozzáteszi: alig négyezer forintból akár tizenöt-húsz embert is jól lakathatunk egy fenséges székelykáposztával! Két kiló káposzta, ugyanennyi csont nélküli csülök, fűszerek és tejföl kell csak hozzá.

Faggassuk a hentest!

Ha nem tudjuk, mit főzzünk vagy süssünk hétvégén a családnak, kérdezzük meg a hentest! A jó szakember olyan átéléssel képes mesélni, hogy az ember szájában egyből összefut a nyál. – Vadasnak stefániát vagy lábszárat kérjünk, a tarja rántott húsnak hibátlan, pörkölthöz lapocka, brassóihoz szűzpecsenye dukál – sorolja.