Houdinit is lepipálja ez az eb

A kínai állami televízióban is bemutatták az a szabaduló videót, aminek főszereplője egy szibériai husky. A kisállatkereskedésben élő kutya az éjszaka leple alatt jutott ki a kennelből: miután fogaival és nyelvével sikeresen meglazította a zárat, mancsával kinyitotta a ketrec ajtaját. Ezt egy rövidebb terepszemle követte, majd a fenti módszerrel még gyorsan két rabtársát is kimentette. Ennél tovább ugyan nem jutottak, de így is bravúros volt a szökési kísérlet.