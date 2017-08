Hotel halottaknak: béreljen szobát szerettei holttestének! – videó

Egyre nagyobb a piaca Japánban azoknak a hoteleknek, amik nem az élők, hanem az azok elhunyt rokonainak kiszolgálására készülnek. Mivel a társadalom elöregedése fontos probléma az országban, értelemszerűen az idős halottak száma is ennek megfelelően jelentős.

Manapság gyakran fordul elő a torlódás a krematóriumoknál, és mivel a hagyományok szerint a család otthonában zajlik a búcsúztatás, a várakozási idő elhúzódása miatt a test otthon tartása problémássá vált. Japánban a közeli hozzátartozókon kívül az ismerősök, kollégák, a szomszédok is végső búcsút vesznek a halottaktól, és ha ez a családnál nem lehetséges, kell egy másik hely, ahol megtehetik, írta a The New York Times.

Ugyan az ismerősi kötelékek egyre gyengülnek, olyan helyre, ahol a holttestet tárolhatják, amíg utolsó útjára engednék továbbra is van igény. Erre kínál megoldást a holtest hotel, hiszen olcsón és kulturált körülmények között biztosítja, hogy a halál és a temetés közötti időt békés térben töltheti a holttest. Mivel bármikor látogathatóak ezek az intézmények, könnyebb elkerülni a kellemetlen találkozásokat is, emeli ki az előnyeit a hotelnek egy tulajdonos.