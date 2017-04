Horrorturisták lepték el a magyar sorozatgyilkos házát

Lelketlen bámészkodónak és horrorturitstáknak nevezte Marmorta polgármestere azt a több ezer embert, akik egy a magyar soroztagyilkos miatt árasztották el falujukat. Annál a háznál fényképezkednek, melyben néhány napig Olaszország első számú közellensége, a szabadkai születésű Fehér Norbert húzta meg magát. A Bolognához közeli, mezőgazdaságból élő falu nagyjából ezer főt számlál, azonban a látogatóikkal hirtelenjében a triplájára nőtt.







A ház, amelyben meghúzta magát Fehér Norbert

– Közlekedni se lehet tőlük, a boltban mozdulni nem tudunk, a földekre nem tudunk kihajtani a kocsijaik miatt – vélik a helyiek, akiknek életét a főút melletti, omladozó vakolatú, sárga bérház változtatta meg. Ebben bujkált néhány napig áprilisi gyilkosságai után Fehér, aki 2015-ben Ferrarában lőtt fejbe egy árust, majd idén áprilisban Budrióbann végzett egy kocsmárossal és egy vadőrrel.

A háznak olasz a tulajdonosa, aki lakásait bérbe adta 19 román vendégmunkásnak. Ők a rendőrök szerint semmit sem tudtak arról, hogy Fehér a ingatlan melléképületében húzta meg magát. A fegyveres rabló sebesülten bujkált, és éjjelente a közeli Molinellában is járt: élelmiszerboltokba tört be, de lopott kávéfőzőt és egy spanyol szótárt is.







Nem örülnek a helyiek

Ambrus Attila - aki bár soha nem ölt meg senkit - hasonló érdeklődést váltott ki az emberekből annak idején Magyarországon. Őt szeretni bár kevésbé volt ciki, hiszen közel 30 bankot rabolt ki, és miután elkapták, nemcsak leérettségizett Csala Zsuzsa segítségével, de még angolul is megtanult, majd a Dunaújvárosi Főiskolán kommunikációból, 2009-ben le is diplomázott. Ráadásul egy szakmát is elsajátított, amelyből ma a megélhetését biztosítja.

Hogy miért nézik meg a Fehér által használt házat, nem tudni, de mint minden sorozatgyilkosnak, úgy tűnik, már Fehérnek is vannak követői és rajongói. Ha elkapják, nem tudni a horrorturisták gyűjteni fognak e számára pénzt vagy tesznek e valamit majd azért, hogy kedvencük minél előbb ismét szabadlábon lehessen.