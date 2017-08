Horrorral fenyegette lányát az apa, pedig azon már rég túl voltak

Egy elvált brit apa szörnyű tettre vetemedett, megerőszakolta fiatalkorú lányát, majd mindent megtett azért, hogy el is adja – derül ki a bírósági tárgyalásról közvetítő TheArgus cikkéből. A beszámolók szerint a meg nem nevezett apa 2015 januárjában és júniusában is szexuálisan zaklatta saját lányát, a nemi erőszakról pedig még felvételt is készített a telefonjával.

A héten kezdődött bírósági tárgyaláson kiderült, hogy az apa saját otthonában fajtalankodott a lánnyal, kikötötte egy ágyhoz, majd fogdosni kezdte.

„Meg voltam rémülve, aggódtam, szomorú és ideges lettem. Nem mondott semmit, csak annyit, hogy ha elmondom bárkinek, akkor szörnyű dolgot fog tenni” - mondta a tárgyaláson a lány, akit másodjára már egy temetőben rontott meg az apja, aki később a fotókat feltöltötte a netre, létrehozva a lány nevében egy profilt, amellyel szexuális szolgáltatásokat hirdetett a fiatalkorú lány nevében.

A férfit 2015 októberében hallgatták ki először, tagadta a nemi erőszakot. Ennek ellenére idén még nem jogerősen elítélték nemi erőszak, szexuális jellegű képek készítése és terjesztése, valamint szexuális tevékenységre való kényszerítésben. A bírósági tárgyalás a héten folytatódik.