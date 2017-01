Horrorisztikus fertőzést kapott Ágnes a kórházban

Több hónapja húzódik egy budapesti nő kálváriája. Ágnes súlyos betegsége után szeptemberben hasi sérvvel feküdt be egy fővárosi kórházba. Arra azonban a legrosszabb rémálmaiban sem gondolt, ami ezután következett.

– A műtét során egy óriási, függőleges vágást ejtettek a hasamon, ennek ellenére úgy tűnt, hogy minden jól sikerült. Három nap múlva azonban rettentően rosszul lettem. A sebem begyulladt, később ki is dobta magából a varratot. Ráadásul komolyan gennyesedni is kezdett. Negyven fokos lázam lett, így azonnal visszavittek a kórházba. Rögtön vizsgálatokat rendeltek el, és antibiotikumos kezelést is kaptam – mesélte a Borsnak Ágnes.

Hamarosan megérkezett a szövettan eredménye is, amely szörnyű dolgokról árulkodott. – A vizsgálatok kimutatták, hogy megfertőződtem, méghozzá egy igencsak veszélyes baktériummal. Utánanéztem, és valósággal sokkot kaptam. Ezt a kórt ugyanis orrváladék által lehet elkapni – ismertette a szörnyű diagnózist a nő.







Ágnes sebe begyulladt, gennyesedni kezdett, kidobta magából a varratot

Ágnes néhány nap benntartózkodás alatt nyolc kilót fogyott. Miután kiengedték, kétnaponta kötözésre járt vissza a kórházba. Másfél hónap elteltével vi­szont mindezt már saját magának végezte odahaza. Az élete azonban nem lett könnyebb, a sebe miatt ugyanis azóta is haskötőt kell hordania, amely nélkül dolgozni sem dolgozhat.

– Azt a fájdalmat nem kívánom senkinek, még a mai napig sem múlt teljesen el. Sokáig nyitott volt a sebem, csak most kezd összeforrni. Az orvosok semmit sem mondtak arról, hogy hogyan kaphattam el a kórt. Mindössze csak találgatni tudok. Annyit közöltek: sajnálják, de nem tudják elkülöníteni a fertőző és a nem fertőző betegeket – tette hozzá Ágnes, aki még nem tett le róla, hogy jogi úton vegyen elégtételt a kórházon.