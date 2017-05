Horror a buszmegállóban: pénzt ajánl az áldozatok családjának a kabriós

A kabriót vezető M. Richárd, akit tanúként hallgatott ki a rendőrség a Blikknek elmondta, hogy bár nem érzi magát felelősnek a történtekért, szeretné az áldozatok családját anyagilag támogatni, de az élet megy tovább, amint képes lesz rá a szó szerinti értelmében, ő is tovább szeretne lépni.









– Természetesen soha nem lesz már ugyanolyan, de hiszem, hogy tenni kell az embernek a dolgát továbbra is. Igen, hiába vetnek meg sokan, de venni fogok egy autót, és amint az egészségem engedi, vezetni is fogok. Az biztos, hogy anyagilag segíteni szeretném az áldozatok családját, még akkor is, ha szerintem nem én okoztam a balesetet. Felkeresni nem fogom őket, mert azt nem tartanám ízlésesnek – mondta a lapnak.