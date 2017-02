Hoppá: transznemű modell próbál szerencsét a valóságshow-ban - videó

Határait feszegeti a britek egyik kedvenc műsora: az eddig több mint száz adást megélt Britain's Next Top Model új évadában ugyanis - most először - egy transznemű versenyző is szerencsét próbál. A klasszikus tehetségkutatós-realitys formulát követő műsorban idén 12 lány küzd meg azért, hogy profi modellekké válhassanak. Persze hetente hullanak ki a játékosok, míg a végére - a kissé elcsépelt szlogent használva - csupán egy maradhat.

Az idei tizenkettes csapatba bekerült Talulah-Eve Brown is: a 22 éves, férfinak született hölgy Birminghamben él, és volt már szépségkirálynő is a transzneműek közt. A show készítőinek úgy jellemezte magát, mint aki azonnal felismerhető és sokoldalú, valamint esélyes a nyerésre, hiszen nincs még egy olyan, mint ő - írja a Mirror.