Holttestre bukkantak Hollywoodban

A hollywoodi Magic Castle a világ egyik leghíresebb mágusklubja, már bekerülni is csak meghívással lehet. Péntek este viszont a szokásos napi műsort félbehagyták, mikor egy vécében egy holttestre találtak rá – írta a Hollywood Reporter.

A rendőrséget azonnal a helyszínre hívták, akik később elmondták egy varázsló halt meg, valószínűleg önkezével vetett végett életének. Az elhunytat ugyanakkor nem nevezték meg.









A klub már több filmnek is helyszínt adott, fellépett már így több hobbibűvész színész is, az Így jártam anyátokkal főszereplője, Neil Patrick Harris is.