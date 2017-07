Holttestek a Balatonban: 100 méterre egymástól találtak a két nőre

A nagycsaládosok körében népszerű üdülőhely a Somogy megyei Balatonfenyves. Csütörtök délelőtt 11 órakor egy stégen sétáló férfi riasztotta a rendőröket azzal, hogy a szabadstrand melletti kikötőnél egy nő holtteste lebeg a víz színén. A Bors megtalálta az illetőt, aki ragaszkodott az anonimitáshoz, de elmondta, mi, hogy történt.







A fenyvesi szabadstrand népszerű hely a nagycsaládosok körében (régebbi felvétel) © Google Earth, MTI

– Éppen az uszadékfogó mellett mentem, amikor balra fordulva megpillantottam az arccal lefelé fordult testet. Még nem volt lila, de a vérző fejét teljesen szétverték az uszadékfogó sziklák – idézte fel a borzasztó látványt. A rendőrök épp elkezdték a helyszínelést, amikor az első bejelentés után fél órával egy újabb érkezett. Eszerint a helyszíntől mindössze száz méterre egy másik idős nő holttestére bukkantak – a nádasban fennakadva.

– Épp horgászni készültem, amikor megláttam a szerencsétlen nőt. Miután szembesültem vele, hogy nem ad életjelet, hívtam a rendőröket. Sok mindent megéltem már, ettől még ugyanúgy vissza fogok menni a stégemre – mondta a Borsnak a másik áldozat felfedezője, aki szintén kérte, hogy ne írjuk le a nevét. Először egyébként azt hitte, hogy egy felfújható gumimatracot sodort mellé a szél.







Az egyik holttestre az uszadékfogó szikláknál találtak, a másikra száz méterrel odébb, a nádasban © Bánkúti Sándor

Ennyien fulladtak a Balatonba 2016: 8 2015: 11 2014: 8

A tragikus sorsú asszonyok pécsiek voltak, és egy társasághoz tartoztak. Úgy tudjuk, egy napnál tovább nem lehettek a vízben. Miután beazonosították őket, a hatóságok értesítették a hozzátartozóikat, akik egyébként nem jelentették szeretteik eltűnését. A rendőrök a fenyvesi partszakaszon nem találtak olyan nyomot, ami segíthetné a vizsgálatot. A helyiek a Borsnak elmondták: már többször is előfordult, hogy egy északi partnál vízbe fulladt ember holttestét átsodorta a víz a déli partig. Így lehetett ez most is.