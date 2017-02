Holtan találták a börtönben a pedofilvadászok által elkapott férfit

A brit The Hunted One nevű csoport kifejezetten arra utazik, hogy pedofilokat buktassanak le úgy, hogy kiskorúaknak adják ki így magukat. Megszerveznek aztán a rajtakapott felnőttel egy találkozót. A helyszínen pedig felveszik videóra, ahogy szembesítik őt a vádjaikkal.

Így járt a 30 éves Ricky Slade is, aki azt hitte egy 10 éves kislánnyal találkozik Nottinghamben.

A rajtakapáskor a Hunted One minden esetben a rendőrséget is értesíti, akik így letartóztatták a 30 évest is.

A férfit február harmadikán, pénteken holtan találták meg a cellájában. Azt egyelőre nem tudni, öngyilkosság vagy gyilkosság történt, a bötön vizsgálja az esetet – írta a Mirror.

A pedofilvadász csoportot „mélyen sokkolta” a hír. Közleményükben azt írták:

„Őszinte együttérzésünket küldjük Ricky Slade családjának ebben a nehéz időben. Csapatunkat mélyen sokkolta az eset, amiből tanulni fogunk. A család iránti tiszteletből minden ezzel az esettel kapcsolatos posztot törlünk.”







© The Hunted One/Youtube

Slade egyébként korábban elismerte, háromszor vett rá 13 év alatti kiskorút szexuális tevékenységre. Először óvadék ellenében szabadlábra helyezték az ítélethozatalig, de aztán nem jelent meg a bíróságon így előzetesbe helyezték. Február 16-án hoztak volna ellene ítéletet.

VAN SEGÍTSÉG!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.suicidprevencio.hu weboldalt!