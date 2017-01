Holnap megy először munkába? Ezt vegye fel!

Kelleni fog a vastag zokni - lehet kettő is -, jó sok ruha, sapka, sál, kesztyű és néhány helyen az esernyőt is érdemes magunkkal vinni. Hajnalban -10 fokkal indul a hét és csak délutánra sikerül 3 fokig melegedni a hőmérsékletnek. A Met.hu szerint ráadásul délelőtt köd lesz az ország északi részein, de szerencsére délutánra megszűnik még Pest megyében is. Hétfő estétől pedig hó, vagy havaseső is eshet az országban, délnyugatot pedig ónos esővel büntetnek az égiek.









A hőmérséklet igen cudar lesz este, hiszen - 11 fok körül alakul majd, és ha mindezek után nincs kedve utcára menni, megértjük, pláne annak fényében, hogy levegőt venni Nyíregyházán, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren, Budapesten, Esztergomban, Egerben, Debrecenben és Miskolcon sem érdemes, mert vagy a szálló port vagy a szmog teszi tönkre a tüdőket.