„Hívjatok Liannek”: női nevet használ a börtönben a kétszeres gyerekgyilkos

Életfogytiglani börtönbüntetését tölti két iskolás lány – Holly Wells és Jessica Chapman – meggyilkolásáért a sohami gyilkos, vagyis Ian Huntley. Brit lapok szerint nemrégiben azzal állt a rabtársai elé, hogy hívják női nevén Liannek.

A 42 éves férfi egyébként nemváltó műtéten is át akart esni, így átköltöztethették volna a női részlegre is, írták korábban. Egy erről szóló újságcikket alá is írt a fogházban rabtársának: „Minden jót: Ian Lian Huntley”. A Lian „i” betűjének pontja egy szívecskét ábrázolt.

A büntetés-végrehajtási hatóság viszont elutasította a férfi kérelmét. De sminkszereket, így szempillaspirált, szemhéjfestéket, szájfényt szemceruzát és rúzst bárki vásárolhat a börtön kantinjában. Azt nem tudni, hogy miért engedélyezte a hatóság az ilyenek eladását egy olyan börtönben, amelynek csak férfi rabjai vannak.







Huntley még elfogása előtt © CI/Youtube

A Sunnak egy informátor azt mondta, „Huntley mindenkinek azt mondta, hívják Liannek. Emiatt rengeteg figyelem irányult rá, és egy kicsit hírességnek is érezheti magát ott bent, ami miatt biztonságban érzi magát. Élvezetet lel abban, hogy minden fogvatartottnak aláír bármit az új nevével.. A kantinban árulnak szemhéjfestéket és alapozót, szóval ha még inkább nőnek akar látszódni, azt megteheti” – nyilatkozta a lap forrása.