Hivatalos: ők Magyarország legjobb pasijai - videó

Úgy tűnik, a szépség és a fiatalság kéz a kézben jár - legalábbis erre utalhat, hogy nem csak kis hazánk legjobb pasija, de az ezüstérmes is igen zsenge korú. A napokban megrendezett Mister Universal Ambassador verseny hazai döntőjét megnyerő 19 éves Varga András és a második helyezett Soltész Ádám volt Peller Annáék vendége a Reggeliben.

Az interjút már csak azért is érdemes megnézni, mert a srácok Lukács Mikit is megtanították, hogyan is kell férfiként végigvonulni egy kifutón - így ki tudja, talán Peller Anna párja is kedvet kap, hogy legközelebb megmérettesse magát egy szépségversenyen... (Az említett rész egyébként 5:20-tól látható.)