Hirdetéssel talált magának táncpartnert a végzős András

Elég kellemetlen, ha a középiskolai éveket lezáró szalag­avatón táncpartner nélkül marad az ember. A végzős Andrással sajnos megtörtént, de a leleményes diák valami egészen egyedi megoldást választott, hogy orvosolja a helyzetét. Egy népszerű internetes fórumon az alábbi bejegyzést tette közzé:







Teljesült András nagy álma, táncolhat a szalagavatón

„Végzős diákként szeretnék keringőzni, viszont ehhez sajnos kellene találnom magamnak egy párt, aki elvisel a próbák ideje alatt, és táncolna is velem. Tizenhét éves vagyok, anyukám szerint szép és vicces, és van egy macskám is, aki szintén szép és vicces. Még nem táncoltam sosem, szóval viccesek lesznek az első próbák, de gyorsan tanulok. Körülbelül 170 centi magas, szolidabb testalkatú vagyok, ezért hasonló paraméterekkel rendelkező pesti, vagy legalábbis Pest-közeli lányt szeretnék találni. Előny, ha Sülysáp–Budapest vasútvonalon laksz. A ruhát természetesen mi álljuk” – fogalmazott humorosan, de őszintén András, aki privát üzenetben, egy rövid bemutatkozással kiegészítve várta bizakodva a leendő keringőtársa jelentkezését. Alig telt el néhány óra, máris számtalan lelkes lány küldte jelentkezését, voltak, akik kommentár formájában, de a legtöbben – az elvártak szerint – bemutatkozást is csatoltak.

– A választottam nagyon aranyos, mint kiderült, az iskolája nem rendez szalag­avatót, ezért örül, hogy mégis táncolhat – indokolta döntését Borsnak a diák.