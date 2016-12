Himalájára ment nászútra Orsi és Péter

Orsolya és Péter a nyáron esküdtek egymásnak örök hűséget. Fel sem merült bennük, hogy a mézesheteket a tengerparton töltsék, a Himalája felé vették az útjukat.

Orsolya és Péter a nyáron esküdtek egymásnak örök hűséget. Fel sem merült bennük, hogy a mézesheteket a tengerparton töltsék, a Himalája felé vették az útjukat.

Izgalmas utazásra vállalkozott egy csobánkai pár. A 30 éves Horváthné Kovács Csatlós Orsolya és párja, dr. Horváth Péter a nyáron házasodtak össze, ezt követően pedig egy pillanatig sem vacilláltak azon, hogy hová is utazzanak a nászútjukra.







Péter és Orsolya az 5643 méter magas Kala Phattar csúcsát választották úticéljuknak. Fel is jutottak a boldogságuk csúcsára

– Mindketten a túrázás és a hegymászás megszállottjai vagyunk. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a szokásos tengerparti helyszínek helyett mi inkább a Himalájára tervezzük a nászutunkat – mesélte Orsi a Borsnak. A hegymászó pár rengeteg sportolással, fokozatosan készült fel a veszélyes útra, hogy a lehető legjobb fizikai állapotba kerüljenek. Először még csak a Pilisben túráztak, majd ezt követően az Alpok hat csúcsát is célba vették.







Eszükbe sen jutott, hogy a tengerpartra menjenek nászútra









– Azt már az elején tisztáztuk, hogy a Mount Everestre nem mászunk fel, az életünket ugyanis nem akartuk kockáztatni. Néhány hónapja jártunk a Mont Blanc-on, amely 4809 méter. Ennél azonban szerettünk volna magasabbra jutni, így jött az 5643 méteres Kala Phattar, amelyet novemberben egy csoporttal együtt másztunk meg – újságolta a Borsnak Orsi. A pár Nepálba utazott, majd egy veszélyes repülőút következett Kathmandu-ból a hegyekbe. Maga a túra két hetet vett igénybe. Amondóak: az ötezer méter feletti körülményekre nem lehet felkészülni. – Mentálisan nagyon nehéz volt. Mínusz 23 fokban és szikrázó napsütésben másztunk fel. Állandó volt az oxigénhiány, amely folyamatos fejfájást okozott. A pulzusunk 70 helyett még álmunkban is 110 körül mozgott. Mindezek ellenére nagyon megérte, sikerült valóra váltani az álmunkat – mondta Orsi, majd hozzátette: szeretnének egyszer egy 6000 méternél ma­gasabb csúcsot is megmászni. A túravezetőtől azt is megtudták: magyarok nagyon ritkán fordulnak meg a Himaláján, tavaly például a házaspáron kívül egyetlen honfitársunk sem járt arra.