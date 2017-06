Hihetetlen! Tippelje meg mennyi idősek a nővérek ezen a képen!

Kortalan nővérek osztották meg örök fiatalságuk titkát. A tajvani Lure Hsu 41, Fayfay 40, Sharon pedig 36 éves – pedig harmincnak sem tűnnek. S hogy mi a titkuk?

– Édesanyánktól örököltük ezt, tánctanár volt, és mindig is nagyon fiatalnak tűnt – mondta a kétgyermekes Fayfay a Daily Mailnek. – A kislányaimhoz igazodva én is korán fekszem. Három főétkezést iktatok be, segít vékonynak maradni, ha mindig adott időben eszem. És az, hogy minden reggel megiszom nagyjából fél liter langyos vizet.

Lure a tajvani Friday magazinnak mondta el: sok vizet és zöldséget fogyaszt, szerinte a hidratálás a kinézetük kulcsa.