Hihetetlen, hogy néz ki ma a drogot négy éve lerakó lány

A 26 éves Dejah Hall, ahogy sok más fiatal is, az otthoni problémák elől menekült a kábítószerek felé, először egy buliban szedett be egy tablettát, ami annyira megtetszett neki, hogy úgy gondolta, más drogokat is kipróbál. És ezután jóideig csak lefelé vezetett az út. Leginkább kristályozott, ami a külsején is meglehetős változásokat eredményezett.

A lány a Facebookon rakott ki magáról képet, hogy miként is nézett ki négy éve – 5 év szinte folyamatos drogozás után – december 16-án, amikor végleg szakított a drogokkal, és hogy néz ki most, hogy már négy éve tiszta.







Enyhe kifejezés, hogy gyökeresen. A végtelenül lepusztult, láthatóan kába lány ekkor már 43 kilóra fogyott, de nem észlelte magán mindezt. A fordulópontot az hozta, amikor nagyapját meglátogatta halálos ágyán. A papája azt mondta, fáj neki, hogy ilyen állapotban kell látnia a kisunokáját. Ekkor bezárkózott a fürdőszobába, sírt, majd a tükörbe nézett, és ekkor vette észre, hogy valóban, milyen rossz állapotban van. Pont ezen a napon le is tartóztatták drogbirtoklás miatt.







Azóta nem nyúlt a drogokhoz, és egy mosolygós,egészséges nővé vált, akinek történetesen van is már egy másfél éves kislánya is – írta a Metro.