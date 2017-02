Hideg az ágya? Viktoria felmelegíti! Nem vicc, ez egy szolgáltatás!

A röpködő mínuszok közepette sokan szenvedhetnek attól a problémától, hogy lefekvéskor az ágyuk is olyan hideg, mint az exük szíve, aki épp kidobta őket. Éppen ezért szerencsések most azok az orosz férfiak, akik igénybe tudnak venni egy meglehetősen érdekes szolgáltatást.







© vk.com / Viktoria Ivacsiova

Viktoria Ivacsiova egy moszkvai, meglehetősen belevaló csajszi, aki egészen remek ötlettel állt elő, hogy kicsit megszedje magát. Szolgáltatása arra terjed ki, hogy bármely magányos lélek számára előmelegíti az ágyat. Mindezt úgy teszi meg, hogy belefekszik a kérdéses ágyneműbe, s ahogy fogalmaz, pozitív energiákkal és kellő melegséggel tölti meg azt. Fontos kikötés, hogy bár a kuncsaftok jelen lehetnek a szobában a folyamat során és beszélgethetnek is vele, de nem léphetnek fizikai érintkezésbe a nővel. Ennek betartására a fiatal vállalkozó szükség esetén riasztani tud egy biztonsági csapatot, amely megvédi őt, ha valaki mégse szeretne egymaga feküdni az ágyban.

Mivel a szolgáltatás díja egy éjszakára 4900 rubel (durván 25 ezer forint), egy hónapra pedig 102 700 rubel (körülbelül 500 ezer forint), így Viktoria már a kezdéskor összeszedett 10 kuncsaftjával is egészen jó indítást tudhat magáénak. Sőt, mivel azóta komoly hírverés is van körülötte, így ez a szám azóta növekedhetett is – írja az Oddity Central.







© vk.com / Viktoria Ivacsiova

Nem csoda, hogy a lány már a bővítésen gondolkodik, vagyis idővel egy egész ágymelegítő hálózatot szeretne létrehozni. A szolgáltatás egyébként egyelőre főleg szingli férfiakat céloz meg, azonban Viktoria nem zárkózik el attól sem, ha párok, családok vagy saját nemének tagjai jelentkeznek nála.

A nő egyébként az ötletet Anatolij Meriengoftól, egy orosz írótól vette át. Egyik könyvében olvasott a költőről, Szergej Jeszenyinről, aki egy gépírónőnek fizetett azért, hogy reggelente meztelenül felmelegítse az ágyát.