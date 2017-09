Hétköznapi csalódásaik kergethették az Iszlám Államhoz a két fiatal magyart

A két magyar fiatal tökéletesen megtestesíti azt a típust, amely vevő a szélsőséges szervezetek propagandájára. Egyikük útra is kelt, a szír határ közelében kapcsolták le, a másik srác az interneten riogatott.

A két magyar fiatal tökéletesen megtestesíti azt a típust, amely vevő a szélsőséges szervezetek propagandájára. Egyikük útra is kelt, a szír határ közelében kapcsolták le, a másik srác az interneten riogatott.

Két sikertelen, a hétköznapi csalódásokból ki­utat kereső, az élet kanyargós ösvényén bizonytalan léptekkel botorkáló fiatal képe rajzolódik ki az első, Iszlám Államhoz fűződő magyar terrorper főszereplőinek profiljában. A 25 éves F. Viktor vezetőszáron érkezett tegnap a Székesfehérvári Törvényszékre, társa, a 21 esztendős Sz. Dániel szabadlábon védekezhet, őt az apukája kísérte a tárgyalóba.







2016. 07. 14-én egy kamion hajtott Nizzában a tömegbe. 84 halott, 100 sebesült © mti

F. Viktor munkanélküli, az anyjával élt, barátnője nem volt, depresszió gyötörte, egyszer már az öngyilkossággal is megpróbálkozott. Sz. Dániel az apjával és a bátyjával lakik, nyolc általánost végzett, az iskolából eltanácsolták egy állatkínzásos ügy miatt, amely jelenleg is folyik egy másik bíróságon. A srác sokat számítógépezik, látogatta az An-Nuszra és a norvég tömeggyilkos Breivik oldalait. Számítógépét Breivik és Adolf Hitler felhasználó néven használta. Most viszont mindketten nyakig benne vannak a pácban.







F. Viktor Szíriában akart csatlakozni az Iszlám Államhoz © Czerkl Gábor

A két fiatal terrorcselekmény terrorista csoportban történő elkövetése érdekében megvalósított terrorcselekmény előkészülete vádjával áll bíróság elé, akár 5–10 év börtönt is kaphatnak. Az ügyészség szerint mindketten csatlakozni akartak az Iszlám Állam terrorszervezethez.

F. Viktor és Sz. Dániel a gyakorikerdesek.hu nevű internetes oldalon találtak egymásra. F. Viktor felajánlotta Sz. Dánielnek, hogy segít neki eljutni Szíriába. Utóbbi végül pénz és útlevél hiányában itthon maradt, F. Viktor azonban egy Wizz Air géppel 2015. január 13-án Isztambulba utazott, majd onnan el­ért a szír határ kö­zelébe. Itt a tö­rök rendőrség gyanús viselkedése miatt őrizetbe vette a férfit, két hónapot töltött egy török börtönben, jelenleg itthon van előzetesben.







Dániel Vona Gábor oldalán üzent, hogy ő is szerezni fog egy kamiont © Czerkl Gábor

A vád szerint Sz. Dániel két nap­pal a nizzai kamionos terrortámadás után Vona Gábor Facebook-oldalán tett közzé egy bejegyzést, amelyben ezt írta: „Szerezni fogok egy kamiont magamnak, aztán futhatnak a hülye emberek”. Azt is írta: „A nyakba lesz szúrva a kés”. Vona Gábor feljelentést tett. A fiatalember a rendőrségi vallomásaiban azt állította, hogy nem is tud vezetni, a bejegyzéseket csupán az emberek idegesítésére hozta létre.

15 évesen is mentek Európából legalább kétezer fiatal utazott Szíriába és Irakba, hogy az Iszlám Államot szolgálják. A legtöbben, 700-an köztük franciák – akadt 15 éves is –, a többiek britek, németek és belgák. Sokan fiatal muszlimként utaznak ki, köztük kiskorú lányok. Egy 18 éves holland fiút azért tartóztattak le, mert a terrorszervezet videóit terjesztette.

Kapcsolódó jegyzetünket itt olvashatja