Hétfőn indul a Bors Milliós nyara

Július 3-tól július 29-ig tart a Bors leg­újabb nyereményjátéka a MILLIÓS NYÁR.

A hatmillió forint összértékű játékunknak most három fődíja is van: egyenként egy-egymillió forint készpénz. Emellett azonban rengeteg értékes nyeremény is várja szerencsés olvasóinkat. Nyerhet 50 ezer forint készpénzt, ebből 20 darab is van, de a nyeremények között talál sok nagy értékű vásárlási és kétszemélyes wellnessutalványt is. A Bors hétvége számát kivéve, mindennap a címoldalon talál egy matricát. Az ön feladata a következő. Kaparja le a matricát és ha alatta három egyforma szimbólumot talál, akkor ön a szerencsés nyertesek között tudhatja magát, és hogy mit nyert, azt a lap Játékoldalán találja meg. Ott ellenőrizheti, hogy az ön szimbólumaihoz melyik nyeremény tartozik. Fontos azonban, hogy még aznap este hét óráig hívja fel a Játékirodát és diktálja be először a matrica szélén található számokat, majd a lekapart felület alatti számsort, valamint a személyes adatait. Ahhoz, hogy hozzájusson a nyereményéhez, még egy feladat vár önre: a címoldalt, a matricával együtt, a nyerés napjától számított nyolc napon belül adja postára a Játékoldalunkon megtalálható címre, és írja rá, hogy NYERTES. Ha a lekapart matrica alatt nem egyforma mindhárom szimbólum, akkor ön aznap nem nyert. De ne adja fel, a következő nap már újra van esélye. Ne felejtse el mindennap megnézni, hogy mi van a matrica alatt. Érdemes. Olvassa a lapot, kaparjon és nyerjen.