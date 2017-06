Helyreigazítás

A http://www.borsonline.hu oldalon 2017. június 9. napján 18.30 perckor Dunakeszi forgatáson öltek védett fiókákat címmel megjelent sajtóközleményben azon állítás, miszerint a Tiszta szívvel című film gyártásában is közreműködött filmgyártó társaság tartozik felelősséggel, valótlan, tekintettel arra, hogy a Laokoon Cinema Kft, vagy annak bármely leányvállalata – ideértve a Tiszta Szívvel c. film gyártóját, a Tiszta Szívvel Kft-t, valamint Saul Fia c. film gyártóját, a Saul Fia Kft-t – sem közvetlenül, sem közvetve a területet bérbe nem vette, azon korábban vagy jelenleg munkálatokat nem folytat, illetve munkák folytatásra ezen társaságok megbízásából vagy érdekében sem került sor, így a leírt magatartásban, természetkárosításban nem vettek részt. Nem valós a cikk azon állítása sem, hogy a megjelölt magatartás, természetkárosítás Krzysztof Zanussi rendezésében tervezett Éter című filmalkotásának forgatásához fűződő munkálatok során következett volna be, mert ezen film - melynek magyar ko-producere a Laokoon Cinema Kft, amelynek a fentiek szerint a cikkben megjelölt területen végzett tevékenységhez nincs és nem is volt köze – magyarországi forgatásával kapcsolatos építészeti előkészületek még nem kezdődtek meg.

A cikkben megfogalmazott téves állításokért a borsonline.hu szerkesztősége az érintettként megjelölt filmgyártó társaságtól és munkatársaitól elnézést kér.