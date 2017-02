Hátráltatják az oroszok Károly szabadulását

Felháborító jogi hibákat követtek el az orosz hatóságok Varga Károly ügyében. Kiderült: a magyar kamionos szabadulását folyamatosan hátráltatták a trosznai nyomozói szervek, így az eljárás lefolytatását azonnali hatállyal Orjolba helyezték át.

Ahogy a Bors korábban megírta: Károly tavaly szeptember végén nekiment kamionjával egy szabálytalanul közlekedő, kivilágítatlan pótkocsis rotációs kapának, amelynek a részeg sofőrje elhunyt. Azóta rossz körülmények között, előzetesben raboskodik a nyugat-oroszországi Orjol egyik fogva tartó helyiségében.







A Bors folyamatosan figyelemmel kíséri a kamionos sorsát

A kamionos sógora, Láczó Tamás örül a döntésnek, és nagyon reméli, hogy mielőbb változás áll be az ügyben.

– Az ügyész és a nyomozó is hibázott, folyamatosan hátráltatták a szakértői vizsgálatot. Furcsa ez a korrupció, egy orosz állampolgárral ezt biztosan nem merték volna megcsinálni. A magyar nagykövet indítványt nyújtott be, így bukott ki a dolog. Most már elhárult minden akadály, kénytelenek lesznek döntést hozni az ügyében, nem húzhatják tovább. Még mindig előzetesben van, hat hónapnál tovább azonban nem tarthatják fogva. Botrány lenne, ha nem mentenék fel. Telefonálni to­vábbra sem engedik. Volt, hogy rosszul lett, de csak órákkal ké­sőbb érkezett hozzá orvos – mondta Tamás a Borsnak.







Károlyról már a magyar és orosz külügyminiszter is tárgyalt, ígéretet kapott a magyar fél, hogy kiemelten kezelik az ügyet az oroszok

Kerestük a Külügyminisztériumot, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy valóban komoly szerepük volt az ügyben. Azt írták: szót emeltek a határidők be nem tartása miatt, illetve az ellen is, hogy sérült az anyanyelv használatához való joga. Arról is tájékoztattak, hogy az ügy a magyar–orosz külügyminiszteri tárgyalás során is felmerült, ahol a magyar fél ígéretet kapott arra, hogy innentől fogva felgyorsítják és kiemelten