Hatalmas tűz ütött ki Pestszentlőrincen

Budapest XVIII. kerületében, a Barta Lajos utca és a Baross utca kereszteződésénél kigyulladt egy 250 négyzetméteres családi ház, majd a lángok átterjedtek a szomszédos ikerházra is, tudta meg az Origo Balogh Esztertől, a fővárosi katasztrófavédelem szóvivőjétől.

A kiemelt, hármas fokozatú háztűzhöz péntek délelőtt riasztották a fővárosi tűzoltókat, akik jelenleg is végzik az oltást 5 vízsugárral. A portál értesülései szerint a helyszínen két gázpalackot is találtak, egy acetiléntartály pedig szinte robbanáspontig felhevült, ezért a TEK mesterlövészét is értesítették.