Hat év után került meg az elveszett Nyünyüke

Nem tudni, hogy mit csinált, merre járt, kikkel élt ennyi ideig, az viszont biztos, hogy oltásokat nem kapott, a kinézete alapján pedig sanyarú sorsa lehetett Nyünyükének, az uszkár kiskutyának, amely hat év után került vissza a gazdájához. Szimóna egy uszkáros Facebook-oldalon látta viszont kedvencét.

– Hat évvel ezelőtt a szomszédunk kiengedte az utcára Nyünyükét – kezdi Szimóna, a kutyus gazdája. – Azonnal eltűnt. Rengeteget kerestük, soha nem adtuk fel a reményt, hogy egyszer majd hazatalál. És most megtörtént a csoda.







A meglelt uszkár és Szimóna kislánya. A két kép elkészítése között hat év telt el

Nyünyüke egy uszkár fajmentő csoportnak köszönheti, hogy végül hazatalált. Simon Ildikó önkéntes is ott volt a ,,család­egyesítésnél.”

– Siralmas állapotban került hozzánk a kutya, hónapokig tartott a rehabilitációja – mondja Ildikó. – Amikor már gazdikereső állapotba került, feltettük a ké­peit a Facebookra. Többen is érdeklődtek, de valahogyan nem jutott el az örökbefogadásig a dolog. Mintha a sors akarta volna, hogy így legyen. Egyszer csak Szimóna felhívott bennünket azzal, hogy szerinte a kutyus az ő hat évvel ezelőtt eltűnt kedvence. Azokat az ismertető jeleket is tudta a kutyuson, amelyek a fotón nem látszódtak. Zokogtunk a vonal két végén – mesélte Ildikó, aki azt is elmondta, hogy 15 éve mentik az uszkárokat, de ilyen csodás egymásra találásra még nem volt példa.

– Elképesztően izgultunk, amikor hazahozták Nyünyükét – vette át a szót a gazdi. – Először nem ismert fel bennünket, láttuk rajta, hogy meg van zavarodva. Körbeszagolt mindent, bennünket is, aztán egyszer csak beleugrott az ölembe, és nem mozdult. Azóta árnyékként követ mindenhová.