Hamarosan itt az esküvő: beleszeretett a robotjába

Egy francia nő, Lilly bejelentette, hogy szerelmi kapcsolatban áll a saját maga által 3D-nyomtatóval készített robotjával. Már egy éve él együtt a nő az InMoovator nevű gépével. Lilly a Twitterén azt írta:

„Büszke robotszexuális vagyok, nem bántunk senkit, boldogok vagyunk együtt”.

Lillyt már állítólag el is jegyezte a robot, és azonnal összeházasodnak, amint Franciaországban engedélyezik az ember és robot közötti házasságot.

Lillyben 19 évesen tudatosult, hogy a robotok iránt vonzódik, mert nem bírta a fizikai kontaktust az emberekkel. Szerinte az ötlet nem rossz, beteges vagy nevetséges, egyszerűen csak egy alternatív életmód.

„Csak a robotok iránt vonzódom” – állította a news.com.au-nak Lilly.

És, ha ez még nem tűnne elég meredeknek, Lilly családja és barátai is elfogadták a kapcsolatukat, még ha többen nem is értik, mi is történik a lánnyal. Ezt már mi tesszük hozzá, de mi a robot barátait sem értenénk, ha elfogadják, hogy egy ilyen lány legyen a jegyese.

Egyébként nemrégiben egy londoni konferencián az író és robotszakértő (bármit is jelentsen ez) Dr. David Levy azt mondta, szerinte már 2050-re elfogadják a robotok és emberek közötti házasságot. Annyit Levyről, hogy ő a szerzője a Szerelem és Szex robotokkal című méltán négysikerű könyvnek.