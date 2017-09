Halottnak hitte babáját a zebrán elgázolt Orsolya

Három hónapos babáját ölelve, zöld lámpánál lépett az úttestre Orsolya, amikor felöklelte őket egy autó. Anyai ösztönei még esés közben is működtek, próbált úgy fordulni, hogy óvja a kicsit.

Három hónapos babáját ölelve, zöld lámpánál lépett az úttestre Orsolya, amikor felöklelte őket egy autó. Anyai ösztönei még esés közben is működtek, próbált úgy fordulni, hogy óvja a kicsit.

Szinte a felhők fölött járt a boldogságtól egy fiatal budapesti házaspár, amióta május végén megszületett az első közös gyermekük. Az öröm azonban nem tartott sokáig, ugyanis szerda kora délután a XII. kerületi Csaba és Maros utca kereszteződésénél az újdonsült édesanyát, Orsolyát – ölében a három és fél hónapos csecsemőjével – a bevásárlás után brutálisan elgázolták a zebrán. A balesetben mindketten súlyos sérüléseket szenvedtek.

A Bors információi szerint az autósnak és az édesanyának is zöld jelzése volt, amikor meg­történt a baj. A piros Suzukit vezető, 63 éves Zs.-né Erika előbb átengedte a gyalogosokat, majd gázt adott, viszont az utánuk kilépő édesanyát nem vette észre.







A gázolás a főváros XII. kerületében történt, a Csaba és a Maros utca keresztezôdésében. Orsolya – kisfiával a hordozóban – haladt át a zebrán, amikor a balra nagy ívben kanyarodó autó elütötte (képünk illusztráció) © Móricz István, Pintér Péter

Lapunknak sikerült elérnie az egyik szemtanút, aki a szörnyű ütközés után – még a mentők érkezése előtt – elsőként ért a helyszínre 26 esztendôs fiával.

– Mindketten felcsapódtak a kocsira, aminek a szélvédője behorpadt és pókhálósra tört.

Az édesanya a földre érkezés pillanatáig szorította magához gyermekét, majd maga mögé tette. A kocsiból először úgy láttuk, hogy a kisfiú már nem is él, ezért a tapasztalt elsősegélynyújtó fiam egyből kipattant a kocsiból, hogy újraélessze. Az anyukának szanaszét voltak törve és természetellenes irányban álltak a kezei, a feje pedig vérben úszott. A fájdalomtól és a pániktól megállás nélkül kiabált. Még most is hallom, ahogy sikította: meghalt a kisbabám, meghalt a kisbabám – emlékezett vissza lapunknak a szemtanú, Mária, aki épp a szomszédos Városmajori kórházba tartott, ahová apósát vitték mentővel.

Mire a tettrekész fiatal odaért, addigra a közelben lévő autókból is ugráltak ki az embe­rek, akik között szerencsére több orvos is volt.







Képünk illusztráció © Móricz István, Thinkstock

– A helyszínre érkező orvosok azt állították, hogy a baba látszólag jobb állapotban van, mint az anyja. A gázoló asszony teljesen kiborult, azt mondta, hogy kivárta, amíg a gyalogosok elfogynak, majd gázt adott. Arra hivatkozott, hogy a szerencsétlen anyuka hirtelen lépett ki, és egy oszlop miatt nem vette észre őket – mesélte könnyeivel küszködve a szemtanú.

Megtudtuk, hogy a gázoló nem ivott alkoholt és be is volt kötve. A baleset után a rendőrök előállították és kihallgatták. Ezt követôen az asszony hazamehetett.

A szerencsétlenül járt család szomszédaitól megtudtuk, hogy a fiatal apuka egész nap a kórházban van, a nagyszülők próbálják most tartani bennük a lelket.