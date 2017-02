Halálra verte kislányát, mert nem akart fogat mosni

Gyermekbántalmazással vádolják az amerikai hatóságok Iris Hernandez-Rivast, de ha bebizonyosodik, hogy miatta halt meg négyéves kislánya, akkor bizony gyilkosságért állhat bíróság elé.

A fiatal édesanya pénteken éjjel fél egykor riasztotta a 911-et, mert kislánya állítása szerint rosszul volt. A kiérkező mentősöknek és rendőröknek azt mondta, kislánya este 11-kor fürdeni ment, majd negyed óra múlva a földön fekve talált rá.









A kislányt kritikus állapotban vitték kórházba, ahol kiderült, több sérülés borítja a testét, többek közt a fején is. A gyermek nem sokkal később elhunyt.

Az anyja azt állította, lánya a nappaliban verte be a fejét, viszont azt beismerte, hogy gyomron vágta gyermekét a halála napján, mert az nem akart fogat mosni. Emellett azt az apróságot is sikerült közölnie végül, hogy többször szíjjal is megütötte a szerencsétlent.

Az anya ellen nyomozás indult, majd az orvosszakértői vizsgálatok után dől el, pontosan mivel vádolják – írta a Mirror.