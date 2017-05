Halálra nyugtatózták az idős beteget egy budapesti kórházban?

Rejtélyes kórházi haláleset ügyében indított nyomozást a rendőrség. Egy 88 éves asszonyt egy fővárosi kórház Belgyógyászati-Gasztroenterológiai osztályán érte a vég, a rendőrség szerint a halálát mérgezés okozta. A hölgy 2015. január 30-án, súlyos szívpanaszokkal került be a kórházba, ahol másnap el­hunyt. A boncolást követő toxikológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a ha­lálát Tramadol-mérgezés okozta. A Tramadol a központi idegrendszerre ható fájdalomcsillapító gyógyszer, hatóanyaga ópiát. A nyomozás szerint háromszor is nagy dózisban kapott az erős szerből, de a beteglapon nem dokumentálták a beadását, és a rendőrségnek is hamis iratokat küldtek. Két szakorvos ellen veszélyeztetés miatt, míg egy ápoló ellen foglalkozás körében elkövetett, halált okozó veszélyeztetés vétsége miatt indult eljárás. A rendőrök április 14-én lezárták a nyomozást, és az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.

A Bors tegnap kereste az érintett kórházat, arról érdeklődtünk: indult-e belső vizsgálat, felfüggesztették-e az ügyben érintett dolgozókat. Egymondatos válaszukban azt írták: a rendőrség hivatalosan nem tájékoztatta a kórházat folyamatban lévő büntetőeljárásról.

Úgy tudjuk: az idős asszony halálával kapcsolatban gyanúsított munkatársak továbbra is a kórházban dolgozhatnak.

A Bors által megkérdezett egészségügyi szakjogász, dr. Ábrahám László kijelentette: a dokumentálási kötelezettségről az egészségügyi törvény rendelkezik. – Sajnos ennek betartását nem veszik komolyan az intézmények, így fordulhat elő, hogy egy betegnek több ellátó orvos is bead valamilyen szert. És sajnos gyakorlatnak számít, hogy kozmetikázzák a dokumentációt, de eddig nem igazán tudták ezt bizonyítani a hatóságok a hasonló esetekben. - tette hozzá az ügyvéd. Az internetes fórumokon jónéhány olyan panasszal találkozhatunk, amely a beteg hozzátartozók „leszedálásáról” szól. Egy a sok közül: „81 éves de­mens édesanyám idősek otthonába került. Másnapra leszedálták, következő nap elesett és 4 napra kórházba került, kisebb bevérzéssel a fején. Most csak segítséggel tud járni”.