Halálosan megmérgeztek egy idős nőt a budapesti kórházban?

A Zsaru magazin cikke szerint a 88 éves asszony még január 30-án került be súlyos szívpanaszokkal egy budapesti kórházba, ahol másnap meghalt. A gyanú szerint a halálát – gondatlanság miatt – mérgezés okozta. Mint kiderült, az asszony olyan fájdalomcsillapítót kapott, amely hatóanyaga ópiát. A kórházból bekért orvosi dokumentációban nem volt nyoma annak, hogy alkalmazták a szert a kezelésében.

A rendőrség szerint az asszony halála napján több orvostól is gyógyszeres terápiát kapott. A nappali ügyeletes orvos a beteg számára előírt kezelést nem tüntette fel a lázlapon, és nem szólt a műszakját kezdő kollégájának sem. Az éjszakai ügyeletes doktornő ugyanazt a kezelést rendelte el, a szert az ápolónő adta be a betegnek. A dokumentálás ezúttal is elmaradt.

Az éjszakás ápoló – mivel a többi beteg panaszkodott fájdalmaival küszködő társukra – önhatalmúlag, orvos tájékoztatása vagy utasítása nélkül kapszulában, majd injekcióban újabb adag fájdalomcsillapítót adott be a nőnek. A rendőrség szerint ez vezetett az áldozat halálához. A lap szerint azonban az eljárás alatt kiderült, hogy a beteg kórházi kezelésére vonatkozó orvosi dokumentációt – miután a nyomozók bekérték – a belgyógyászati osztály főnövérének utasítására, az ő jelenlétében átírták, meghamisították és azt írták bele, amit ő kért, „így hiányos, valótlan tartalmú iratokat küldtek meg a rendőrségnek”, ez pedig – mint azt fent már írtuk – további bűncselekmények gyanúját veti fel.

A rendőrök április 14-én lezárták a nyomozást, és az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldték az ügyészségnek.