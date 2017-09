Halálos végkimenetelű lehet az együttlét egy szexbabával?

A technika fejlődése az élet minden területén érezteti a hatását, még a hálószobában is. Az egykor silány kivelű, kicsit sem életszerű felfújható guminőket mostanra felváltották a szexrobotok, amelyek már egyre inkább élethűek.







© afp

Egyes típusok a megfelelő helyen melegednek, csábosan pillogni és még énekelni is tudnak. De hol a határa a fejlődésnek? Vannak fejlesztések, melyek programozhatók is. Ám ha egy hacker kezébe kerül az irányítás, abból komoly baj is származhat, hívta fel rá a figyelmet Nick Patterson kiberbiztonsági szakember a Jezebel-nek.







© afp

Helyteleníti azoknak a robotoknak a fejlesztését, melyek a nagyobb élvezet okozása érdekében képesek emlékeket tárolni és adatokat gyűjteni a használójukról. A szakértő szerint pedig nem lehetetlen, hogy a gép a használója ellen forduljon, s akár meg is ölje őt.







Akár ölhetnek is

– A hackerek betörhetnek a robotok belső rendszerébe, befolyásolhatják a karok, lábak mozgását, tárgyakat foghatnak meg, például kést vagy más szúró-vágó eszközt. Ezeknek a gépek a súlya meghaladhatja a 90 kilót és nagyon erősek. A legutolsó dolog, amit bárki is akarhat, hogy hackerek kezébe kerüljön az irányításuk! Ha feltörték a rendszerüket, bármit megtehetnek velük, komoly testi károkat is okozhatnak másoknak.