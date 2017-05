Halálos balesetet okozott egy magyar férfi New Yorkban, mégis ő perel

Még március 4-én ivott két bárban is három magyar férfi, majd a New York állam egyik településénél, Cornwallnál falnak csapódtak Volkswagenjükkel. A 23 éves sofőr, Geiger András a baleset után hetekig kómában volt, 37 éves barátja, Kvacska Mihály még a helyszínen belehalt sérüléseibe – írta a recordonline.com.

Harmadik társuk csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az életben maradt magyarok most a két bár alkalmazottjait perlik be arra hivatkozva, hogy az USA-ban a bártenderek felelőssége az is, hogy kiszolgálják-e az egyébként már ittas vendéget még több alkohollal vagy sem – mondta Rónai Péter ügyvéd, aki mások mellett tavaly 430 millió forintnak megfelelő dollárt nyert az egyik amerikai bíróságon egy 25 éves magyar munkásnak, aki részegen, de biztosítókötél nélkül zuhant le a tetőről egy építkezésen – írta a Velvet.

Persze, ettől Geigernek még felelnie kell az ittas vezetés miatt.

Rónaiéknak egyébként már volt egy hasonló esete, akkor 15 millió dollárt (azaz több mint 4 milliárd forintot) pereltek ki attól a cégtől, amelyik az egyik amerikai stadionban sörrel szolgált ki egy férfit, aki később súlyos autóbalesetet okozott. A balesetben egy kislány lebénult.