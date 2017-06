Halála előtt: 5 évesen hozzáment a legjobb barátjához

Az ötéves Eileidh Paterson végstádiumú rákos és nagyon szeretett volna egy álomesküvőt - írja a Mirror. A bakancslistájának az elején szerepelt, hogy hozzámegy a legjobb barátjához, Harrison Grierhez, mielőtt meghal. A hatéves fiú belegyezett a frigybe és több száz vendég előtt kimondták egymásnak a mesebeli esküvőn a boldogító igent, amelyben az eskütétel arra vonatkozott, hogy örökké a legjobb barátok lesznek.









A kisfiú édesapja azt nyilatkozta a sajtónak, hogy fia még sosem volt esküvőn, így neki minden az újdonság erejével hatott. “Szép volt a szertartás, minden percét élvezte, és előtte nagyon izgatott volt. Amióta találkozott Eileidh-el, elválaszthatatlanok” - mesélte az örömapa, aki hozzátette, fia tisztában van azzal, hogy mi történik körülötte, milyen állapotban van a legjobb barátja.

A 31 éves Billy Grier azt is hozzátette, hogy gyermeke tudta mennyire fontos ez a kislánynak és mindent meg akart tenni azért, hogy jó legyen neki. A szertartásra a közeli barátok és a család jött el, a gyerekek pedig kicserélték a nyakláncaikat. A szertartáson sok szuper- és mesehős is jelen volt. A kislány eddig történetét meseszerűen el is mondták a megjelenteknek, majd Eileidh húga, Cerys egy verset olvasott fel, ami arról szólt, ha már nem lesznek együtt, akkor is vele lesznek.









Az ifjú pár ezután Psy Gangnam Style-ra táncolni kezdett. A kislánya anyja elmondta, a ceremónia előtt a lánya vérátömlesztést kapott, és nagyon aggódtak ezért, hogy nem fogja tudni élvezni a nagy napot, de Eileidh rácáfolt erre, és pont olyan volt mint bármelyik kislány, aki részt vett az eseményen.

A kislányt már kezelték Amerikában is, melyre édesanyja adományokból gyűjtötte össze a szükséges 120 ezer fontot. Az ifjú férj édesanyja azt mesélte, hogy Harrison mindig azt mondta neki, hogy feleségül szeretné venni Eileidh-et, így nem érte őket meglepetésként, amikor valóban meg kellett rendezni az eseményt a kicsiknek. Harrisonnak egyébként öt testvére van, két bátyja és két öccse.









Eileidh mellékveséjében 2014 májusában vettek észre egy tumort. Aztán a hasnyálmirigyében, majd a nyirokcsomókra is átterjedt. 1 év intenzív kezelés után sikerült megállítani a rákot, de 11 hónappal később újra megjelent. 2016 májusában újból kezelni kellett, 2017 januárjában pedig kijelentették, ismét kezelni kéne, de azt nem valószínű, hogy túlélné. Így a kislány bakancslistáját próbálják most a szülei teljesíteni, amelyen egy párizsi Disneyland is szerepelt az esküvő mellett.